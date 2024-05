Según Gianluca Di Marzio, experto en las transferencias del fútbol en el mundo, el holandés Erik Ten Hag podría irse del Manchester United a final de temporada. Todo dependerá del resultado del próximo sábado cuando enfrente en Wembley al Manchester City por la final de la FA Cup.

Entre el pelotón de los nombres a reemplazarlo, hay un argentino.

Di Marzio, mediante sus redes sociales, informó que Mauricio Pochettino es candidato a llegar a los banquillos de Old Trafford la próxima temporada. Todo esto se da a menos de 24 horas de haber dejado de ser el director técnico del Chelsea, un cimbronazo en el grupo de jugadores del conjunto Blue.

La temporada de Ten Hag ha sido muy pobre en el equipo que militan los argentinos Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho. Finalizaron 8vos en la Premier League con 14 derrotas: la mayor cantidad desde le temporada 90′.

El público y los jugadores tampoco están convecido del entrenador, por lo que problablemente se vaya de la institución a final de la temporada. De Zerbi, entrenador del Brighton, y Mckenna, quien ascendió con el Ipswich Town, son los otros nombres que suenan junto a Pochettino.

