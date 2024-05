Tras el procesamiento de Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, por abuso sexual, se conocieron los audios y chats de su víctima.

En ellos, Melody Rakauskas, la denunciante y exsecretaria privada, da detalles de los escalofriantes momentos que atravesó.

“Grabé mis días en el municipio para comprobar que trabajé, porque me anotaron como María Micucci y estaba en negro. Si no, nadie me iba a creer y no figuro en ningún papel”, señaló a la Justicia sobre la época en la que trabajó para Espinoza.

Fuente: Nexofin