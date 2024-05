Angelito Di María aún no definió su futuro, pero tanto Rosario Central como Benfica, pujan por el jugador. El contrato del rosarino con el club portugues finaliza el próximo 30 de junio. El jugador siempre hizo públicas sus intenciones de regresar en algún momento de su carrera al club del cual es hincha.

Las alarmas se encendieron este viernes cuando el periodista Matías Chiquito García informó que Rosario Central está cerca de cerrar la llegada de Fideo. Sí bien el jugador siempre manifestó sus ganas de volver, la secuencia de hechos de inseguridad en su Rosario natal en los últimos meses, puso en stand by su decesión.

🚨🇦🇷 ROSARIO CENTRAL ESTÁ CERCA DE CERRAR EL REGRESO DE ÁNGEL DI MARÍA POR SEIS MESES. vía @chiquitogarcia pic.twitter.com/99Jxe8TqxW — JS (@juegosimple__) May 24, 2024

Benfica no se baja de la lucha

El histórico club de Portugal, dónde Di María es ídolo y capitán, no se baja de la pelea por el delantero. Así lo hizo saber el Presidente de la institución, Rui Costa, que en diálogo con el medio Recórd de Portugual habló del futuro del Campeón del Mundo:“Firmó por un año porque en su cabeza quería terminar su carrera en Europa donde comenzó (en Benfica) y luego terminar en Argentina. Por razones conocidas, que fueron públicas, esta posición de Argentina ya no está tan delineada como eso”

Luego, agregó: “Para la semana tendremos una reunión con su representante, donde nos daremos cuenta de si continúa un año más o no. No puedo decir hoy si se queda o no. Tenemos esa esperanza, pero para principios de la próxima semana tendremos una reunión decisiva para decidirlo”.

Habrá que esperar hasta el próximo 30 de junio para saber la decisión. El pueblo canaya se ilusiona con la llegada de Di María para disputar los octavos de la Copa Libertadores o Sudamericana, dependiendo como termine en su grupo de la Libertadores. Los nombres de Franco Cervi y Marco Rubén también suenan fuerte para llegar como refuerzos al equipo rosarino.