Galatasaray volvió a salir campeón de la SuperLig de Turquía de la mano de Mauro Icardi: el argentino hizo un doblete en la goleada de su equipo en la última fecha.

El gigante de Estambul consiguió el bicampeonato y suma 24 ligas en su historia. Icardi (31) nuevamente quedó como máximo goleador del certamen con 25 gritos.

Fue triunfo 3-1 como visitante del Konyaspor para llegar a los 102 puntos. Con 99 quedó el escolta Fenerbahçe, que en simultáneo aplastó 6-0 al Istanbulspor.

Galatasaray se burló largo y tendido de su rival en redes sociales, que había llegado a la última jornada con chances de ser campeón tras el triunfo 1-0 en el clásico en la penúltima fecha, aunque dependía de la derrota ajena.

La rivalidad ya excede lo deportivo porque Fenerbahçe ha denunciado la corrupción en el campeonato turco. El presidente Ali Koç alertó públicamente sobre “una red oculta en el fútbol turco que, desde hace años, decide el desarrollo del campeonato con la intermediación de los árbitros”.

Además, en abril de este año Fenerbahçe abandonó al minuto la final de la Supercopa de Turquía ante Galatasaray en medida de protesta.

all the fuss no trophies 😭😭😭 pic.twitter.com/cZnyraCNHG

— 24x Turkish Champions 🏆 (@Galatasaray) May 26, 2024