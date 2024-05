Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para los amistosos previos al inicio de la Copa América. La Selección argentina se medirá ante Ecuador y Guatemala en Estados Unidos y unos días después iniciará el certamen más importante que organiza la Conmebol a nivel selecciones. La nómina de citados está compuesta por 29 futbolistas y la ausencia más llamativa es la de Paulo Dybala.

Leandro Paredes es compañero de la Joya en la Roma y estuvo con él en los instantes posteriores a la entrega de la lista. El ex PSG habló con ESPN en su retorno al país tras una larga temporada con el elenco de la capital italiana y reveló cómo impactó a Paulo no estar en la lista: “Lo noté muy triste como creo que todo jugador que queda afuera de una lista tan importante como esta. Seguramente no sea la mejor noticia, pero sé que es lo bastante fuerte para salir de esto”.

«LO NOTÉ MUY TRISTE, COMO CUALQUIER JUGADOR AL QUE NO LE TOCA. SÉ QUE ES BASTANTE FUERTE». En su llegada al país, Leandro Paredes habló sobre la ausencia de Paulo Dybala en la lista de la Selección Argentina. 📺 #SportsCenter | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/uFdhyvWotI — SportsCenter (@SC_ESPN) May 26, 2024

Según trascendió, Scaloni no citó a Dybala a los amistosos previos a la Copa América por cuestiones futbolísticas. Si bien parece extraño, la Joya no convenció en su temporada al entrenador de la Albiceleste y por eso no fue citado.