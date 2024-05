Marcelo Gallardo está pasando por un pésimo momento en Al Ittihad de Arabia Saudita y su futuro en el club pende de un hilo, más aun después de la derrota 4-2 contra Al Nassr.

Cristiano Ronaldo se lució con un doblete para que su equipo supere 4-2 al del Muñeco, batiendo un increíble récord: marcó 35 goles en 31 partidos, y superó la marca del marroquí Abderrazak Hamdallah en 2019.

Así fue el doblete con el que Cristiano Ronaldo hizo historia en la Saudi Pro League 🤩⚽️. Vía: @SPL_EN pic.twitter.com/OgnnWgyAM2 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 27, 2024

Los dirigidos por Gallardo quedaron en el quinto puesto -a 42 puntos del campeón Al Hilal- y no pudieron clasificar siquiera a la Champions League 2, el segundo certamen más importante del continente, lo que da a entender que el ex River no seguirá al mando durante la próxima temporada.

De todas maneras, a pesar del despido anunciado, su salida todavía no se destrabó: tiene que llegar a un acuerdo económico con el club por la recisión de su contraro, que tiene duración hasta junio del año 2025.

Además, todo esto se da en medio de la lamentable noticia del fallecimiento de Juan Berros, quien era el representante del entrenador y perdió la vida esta mañana por una afección respiratoria.

Los números de Gallardo den Al Ittihad

El equipo de Marcelo Gallardo quedó posicionado en la quinta ubicación de la tabla con 54 unidades, producto de 16 victorias, 6 empates y 12 derrotas.

Acumuló 63 goles a favor y 54 en contra, pero estuvo lejos de cumplir con las expectativas de pelear por la obtención del título. Se rumorea que hay chances de que el DT argentino se mude al Milan de Italia.