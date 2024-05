Edinson Cavani se presentó en el estreno del nuevo noticiero del Canal de Boca y no anduvo con vueltas: en la mayor parte de la entrevista, le apuntó directamente al VAR visiblemente molesto por el gol que le anularon ante Talleres en La Bombonera.

“Vi la jugada de nuevo, es normal, uno repasa, me gusta verme, soy muy autocrítico. Me gusta ver los partidos y analizarme. Una pena que ese gol no se pudo dar. Fue tan confuso, al final fue confuso. Eso al fútbol le quita un poco esa espontáneidad que tiene, de que por momentos se ven cosas inimaginables y que es lo que lo hace rico, lindo, lo que despierta esa pasión. Y a veces de esta manera perdemos un poco todo eso. Yo no soy partidario del VAR y no por ahora por este gol, ya hace tiempo”, soltó el séptimo máximo goleador a nivel mundial.

🗣️ La postura de Edinson Cavani sobre el VAR. ¿Coinciden? pic.twitter.com/JnOwRirQl0 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) May 27, 2024

Y agregó sin pelos en la lengua: “Cómo un árbitro puede tener un criterio y otro, otro. Las reglas en la cancha son parejas para todos. Si yo pego una patada en la rodilla me va a echar a mí y lo va a echar a otro. Pero por qué un árbitro interpreta una mano de una manera y otro de otra. Como pasa y pasa miles de veces. Penales que vos decís cómo puede ser que no lo pitan y después en ciertos momentos un penal que la pelota se va a afuera, con criterio cobran. El VAR ha aburrido el fútbol. Hay montones de situaciones que fueron interpretadas de distintas maneras. Entonces, si el árbitro va a interpretar a su manera, para qué pones el VAR. Dejalo que se equivoque. Después habrá un Consejo de Arbitro que lo penara o no. Esas cosas son las que dañan el fútbol. No traen solución, traen una herramienta que por ahí no la estamos usando como tendríamos. Están dañando al fútbol. No son cosas para bien ni para mal. No me gusta”.