Ramón Wanchope Ábila participó de una entrevista junto a Juan Pablo Varsky y una de las respuestas que dio el ex futbolista de Boca se volvió viral en las redes sociales por la desafortunada manera a la que se refirió al descenso que sufrió con Colón de Santa Fe a fines de 2023.

El futbolista habló en Clank! y, como la entrevista completa recién se publicará el lunes a las 18.30, el medio armó un compacto con algunas declaraciones a modo de anuncio “Si así arranca imagínense cómo es la entrevista”, escribió la cuenta de X del programa junto a un video que dura 30 segundos.

“Descender es como pegarle a tu mamá” si así arranca imagínense cómo es la entrevista 🤣 este lunes a las 18:30, Wanchope Ábila en Clank! pic.twitter.com/VcCx2EMmsg — Clank.media (@clank_media) May 25, 2024

En ese fragmento la primera frase de Wanchope es: “Descender es como pegarle a tu mamá, no hay vuelta atrás”. Y agrega: “No hay vuelta atrás desde lo deportivo. No es para cualquiera pelear el descenso. Como también pelear el campeonato”.

Además, se refirió a lo que significa jugar en Boca, donde estuvo desde 2018 hasta 2020 y definió al ‘Mundo Boca’ como “estar en Gran Hermano” las 24 horas pero que igualmente “lo disfrutaba”.