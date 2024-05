La jueza Loretta Preska declaró a YPF y al Banco Central como posibles “alter ego” del Estado argentino. De esta manera, Estados Unidos dio un paso importante para embargar activos de Vaca Muerta y de las reservas del BCRA en el caso por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera.

La orden había sido emitida por los demandantes, Burford Capital, quienes pretenden cobrar el juicio por 16.000 millones de dólares. Teniendo en cuenta la magnitud de la cifra, en caso de no recibir lo solicitado, la empresa de servicios financieros busca embargar activos.

Sebastian Maril, analista de Latam Advisors, explicó: “Como la Argentina no depositó garantías, los beneficiarios pueden pedir embargos. Para avanzar en ellos, le pidió un montón de documentos sobre los bienes a la Argentina. El país no está produciendo esa información porque argumenta que son bienes no embargables”.

Fuente: Nexofin