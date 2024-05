En un reportaje exclusivo desde la cárcel, Máximo Thomsen habló por primera vez sobre el crimen de Fernando Báez Sosa fuera del ámbito judicial y señaló a algunos de sus compañeros de alojamiento durante los últimos cuatro años. En diálogo con Telenoche (eltrece), el rugbier ofreció su versión de los hechos por primera vez, lloró, acusó a sus compañeros e incluso expresó que reza por la víctima.

“Es algo que quiero contar hace cuatro años, no necesito mucha preparación para hacerlo”, fue la primera frase de Thomsen en el inicio de la entrevista, y afirmó que era parte de un “grupo ocasional” con el que se fue de vacaciones, y que no eran amigos suyos.

Sobre su papel en el viaje, mencionó que no consumía drogas, pero sí bebía mucho alcohol. “Para salir, mi necesidad era tomar algo para poder soltarme”.

Respecto a la noche del crimen, rememoró: “Era la segunda noche desde que llegamos. Era la primera noche que salimos. En la primera no conseguimos entradas y nos quedamos tomando. Ese día, yo llegué borracho al boliche. Estuvimos solo 20 minutos. Lo que me acuerdo es que yo estaba agarrado de la barra, de espalda a la pista, y siento que alguien se me había caído encima. Era Matías [Benicelli] que me dicen que le habían pegado y nos sacan a los dos. Yo no sabía, pero era Fernando Báez Sosa el que le pegó a Matías una piña en la frente”.

Fuente: Nexofin