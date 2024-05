Argentinos en Roland Garros: Francisco Cerúndolo avanzó a tercera ronda y sigue sin ceder sets.

Fue un claro triunfo ante el austríaco Filip Misolic por 6-2, 7-6 (2) y 6-0 en la cancha 4 del Abierto de Francia. El duelo, como todos los de la jornada excepto la cancha central, tuvo intermitencias por las lluvias en París.

El próximo rival será el estadounidense Tommy Paul, que barrió a Fognini 6-1, 6-0 y 6-2.

A Sebastián Báez se le escapó un partido increíble frente a al austríaco Ofner y fue eliminado en segunda ronda.

Seba tenía dos sets de ventaja (6-3 y 6-3) en la cancha 3, pero el oriundo de Bruck an der Mur terminó remontando en cinco sets y en un final set tie-break (primero en llegar a 10 puntos). 6-4, 7-5 y 7-6 (10-5) en 4 horas 13 minutos en favor de Ofner.

En la próxima ronda irá ante el francés Moutet o Shevchenko.

