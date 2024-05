Lucas Aveldaño dejó el fútbol profesional el año pasado pero sigue ligado al deporte: el ex defensor de Atlético Rafaela, Racing y Belgrano ahora hace CrossFit.

El Pelado compite en Hyrox, un entrenamiento que combina CrossFit y Running. Recientemente exhibió lo que fue su performance en un torneo en Gdansk, Polonia.

Aveldaño detalló en su Instagram la performance que tuvo: “Ya pasaron unos días… se masticó la bronca y a seguir. Dicen que de los errores se aprende. No siempre… como en el primer Hyrox que hice en Madrid, ahora me volvió a pasar. Hice 1 vuelta de más en el primer Kilómetro y fue lo que me jugó en contra para el resultado final, los que conocen la modalidad me sabrán entender… en este caso la primera carrera era de 800 metros (2 vueltas) el resto del la 2do al 8vo km era de 1.030 metros (compensaban ahí). Pero bueno… NO ME VOLVERÁ A OCURRIR”.

Además del deporte, Aveldaño le contó a Infobae en una entrevista que es entrenador, cocinero y nutricionista. También compartió un gran recuerdo con Lionel Scaloni en Mallorca.

“Después de mi tercer entrenamiento en el Mallorca, me esperó afuera y me facilitó la búsqueda de un departamento, el colegio para mis hijos y todas las comodidades que uno necesita al comienzo para la estadía. Siempre estuve muy agradecido, porque no nos conocíamos personalmente y se puso a disposición”, dijo sobre el actual entrenador de la Selección Argentina.

Aveldaño tuvo un paso por la Academia desde el 2008 al 2012 (108 partidos y seis goles). Era otro Racing. En el Clausura 2008 terminó en la última posición y debió jugar la Promoción para quedarse en Primera División.