La final de la Champions League 2023-24 entre Real Madrid y Borussia Dortmund está a la vuelta de la esquina y es por eso que este viernes se llevaron a cabo las habituales conferencias de prensa, con Edin Terzic como uno de los principales protagonistas por el lado del equipo alemán.

“El Madrid tiene el papel de favorito, pero no nos importa. No fuimos favoritos contra el Atlético ni contra PSG. el porcentaje no importa. No estamos aquí para ver cómo levanta el Madrid otro título”, avisó Terzic respecto al favoritismo de los de Carlo Ancelotti en Wembley. Y agregó: “Estamos felices por estar en la final, pero no se juegan estos partidos, se ganan. Ahora tenemos que ganar en Wembley al Real Madrid para ser campeones de la Champions League”.

“Somos un equipo totalmente distinto al de septiembre. Ahora queremos demostrar que estamos capacitados para luchar y ganar este título. En esta competición el Madrid es el equipo, de lejos, más laureado. Solo han perdido un partido esta temporada. Nosotros estamos listos para este partido. Si juegas 10 veces contra el Madrid… Pero, ¿en un partido? Todo es posible”, sentenció Terzic.

Tras eliminar a PSG, Atlético de Madrid y PSV Eindhoven y después de superar una fase de grupos de la muerte (PSG, Milan y Newcastle), Borussia Dortmund -la revelación- disputará la tercera final de su historia en la Champions League. Este sábado intentará replicar lo hecho en 1997, cuando alzó su primera y única Orejona ante Juventus.