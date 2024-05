Este jueves se conocieron las imágenes de un grupo de delincuentes que el lunes pasado atacó en “modo piraña” a un pasajero de la línea 68.

Ocho personas se hicieron pasar por pasajeros y se distribuyeron dentro del transporte; minutos más tarde, uno de ellos, con el apoyo de los otros, le robó un teléfono celular a uno de los pasajeros e intentó también hacerse de su mochila.

El hecho ocurrió a la altura del la avenida Santa Fe y Ecuador y tras atacar se fugaron.

“Siento mucha impotencia, no me lo esperaba y fue un horrible momento. Estaba sentado, saqué mi celular para escribir y lo dejé en la mano. Estas personas habían dejado preparado un asiento a propósito y siento que alguien me tironea el celular. En ese movimiento me caigo al piso y pude recuperar la mochila, que también se la querían llevar”, señaló Facundo, la víctima del robo.

Fuente: Nexofin