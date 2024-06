Francisco Cerúndolo llegaba sin ceder sets en Roland Garros, pero este sábado comenzó perdiendo ante Tommy Paul (6-3). Sin embargo, el argentino se repuso con firmeza y remontó el partido en los siguientes tres sets: 6-3, 6-3 y 6-2.

Fran se clasificó a los octavos de final del Abierto de Francia por segundo año consecutivo, tal y como lo señaló la cuenta oficial del torneo.

Into the #RolandGarros last 16 for the second consecutive year ✅ pic.twitter.com/1pXKXnoqF5

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2024