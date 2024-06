El empate 0 a 0 en São Paulo ante Palmeiras metió al ciclón en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024, luego de una fase de grupos durísima. En el medio de la competencia, echaron a Rúben Darío Insúa y asumió Leandro Romagnoli como entrenador, quien termino invicto desde su llegada: dos victorias y un empate, y el pase a la siguiente ronda.

Cuando todo era alegría, las declaraciones de Adam Bareiro post partido en Brasil, hicieron bajar las revoluciones de los eufóricos festejos. El capitán no esquivó los micrófonos y habló de su futuro en el club: “No sé qué va a ser de mi futuro. Yo lo único que sé es que disfruté siempre al máximo vestir esta camiseta. Estoy muy feliz. San Lorenzo me abrió las puertas y me dio este presente que tengo hoy”.

#AHORA | El mensaje de Bareiro para los hinchas de #SanLorenzo: ¿La despedida? 🗣️»No sé que va a ser de mi futuro. Disfruté siempre al máximo vestir esta camiseta» 🗣️»No le quiero mentir a nadie ni a la gente de San Lorenzo. Siempre entregué todo»pic.twitter.com/ynofbobWRu — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) May 31, 2024

Bareiro no pudo asegurar su continuidad en la institución. Hace un par de semanas atrás se dió a la luz la noticia que tanto Boca como River están interesados en los servicios del jugador.

El delantero es parte de la lista de convocados de la Selección de Paraguay para disputar la Copa América a disputarse en Estados Unidos. Habra que seguir de cerca al jugador y a su entorno para ver cual es su futuro, si regresa al ciclón o firma con otro equipo.