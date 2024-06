Edinson Cavani no deja de ser noticia en el mundo Boca: Primero por su renuncia a la selección uruguaya y la especulación de su enfoque 100% en el xeneize con el objetivo de conquistar la Copa Sudamericana

Ahora toma nuevamente relevancia en la agenda porque se dio la noticia que ningún bostero quiere escuchar: Cavani no pudo entrenarse a la par de sus compañeros, no jugará vs Platense y es más, quedó desafectado definitivamente de la lista de concentrados para el compromiso contra el Calamar de Vicente Lopez. El oriental ya venía arrastrando en las últimas semanas molestias en su pierna derecha, en la zona de su tobillo.

🚨Edinson #Cavani arrastra un FUERTE DOLOR EN EL TOBILLO. No hay lesión pero el cuerpo técnico NO lo arriesgará. ❌Hoy quedó desafectado de la convocatoria y NO VA mañana en Vicente López. 🔄Lucas #Janson será su reemplazante. pic.twitter.com/4vkWegU6ix — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) June 1, 2024

Con la baja del Matador confirmada, el DT Diego Martínez evalúa posibles reemplazos y cambios en el 11 inicial, no así en el esquema táctico, donde trabajó con el resto de los titulares y con Lucas Janson siendo la principal opción del DT acompañando a Miguel Merentiel en el ataque.

🚨Lucas #JANSON es el REEMPLAZANTE de EDINSON CAVANI (descartado) vs Platense. ❓¿Qué te parece la decisión de #DiegoMartínez? pic.twitter.com/lzXmFdllH5 — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) June 1, 2024

Las veces que Martínez ha podido repetir el equipo son muy pocas, casi que contadas con los dedos de una mano, y ahora que culminó la fase de grupos de la Sudamericana el xeneize finalmente va hacer foco en el ámbito local y repetir, partido tras partido, el once titular que a esta altura pareciera salir de memoria.

Sin embargo, las lesiones parecen no tener fin en la kinesiología del equipo de La Ribera y eso se plasma en la dificultad para juntarlos dentro de la cancha. Tal es así que el ideal (Romero, Advincula, Lema, Rojo, Blanco, G.Fernández, E.Fernadnez, Medina, Zenón, Cavani y Merentiel) sólo jugaron juntos una vez desde el inicio de ciclo: el 30 de abril, la noche de la semifinal perdida ante Estudiantes.