Francia tuvo revancha contra Los Pumas en la final Circuito Mundial del Rugby Seven: los galos se quedaron con el campeonato tras un triunfo 19-5 en Madrid.

El conjunto nacional terminó como subcampeón y se corta un invicto de nueve partidos para Los Pumas a pocas semanas de los Juegos Olímpicos.

En la cita olímpica de Tokio tres años atrás hicieron historia consiguiendo la Medalla de Bronce venciendo en el tercer puesto a Gran Bretaña.

El seleccionado argentino venía de quedarse con el Grupo A tras vencer a Australia (14-5), justamente a Francia (26-12) y Gran Bretaña (31-5).

El final fue un bochorno: piñas entre los planteles por alguna provocación en la última jugada y con el partido ya definido, según las fuentes presentes.

Rodrigo Isgró, jugador que se vio implicado en el final y vio la roja, habló arrepentido de lo sucedido: “Con lo único que me quedé a disgusto fue con lo que pasó al final, realmente estaba enojado con la situación y no fue una acción que quise hacer daño. Yo estaba en el ruck con una rodilla en el piso, siento que se viene un francés a pasarme, agaché la cabeza y obviamente estuvo mal pero solo muestran la parte donde lo levanto”.

“Después terminó todo agarrándonos y eso no nos representa a nosotros. Después me quedé viendo el festejo que hicieron porque es super valorable la final que jugaron y nos ganaron bien. Además, a mi me gustaría que me pase lo mismo, que el rival al que le gane me valore y respete”, según recogió ESPN Scrum.