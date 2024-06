El nacido en Pujato, Santa Fe, tuvo su primer encuentro con la prensa desde la concentración del seleccionado nacional en Estados Unidos. En la antesala de los dos últimos amistosos de cara a la Copa América – 9 de junio vs. Ecuador y 14 de junio vs. Guatamela– el entrenador tocó todos los tópicos revelantes, entre ellos el más importante: caso Paulo Dybala y su no citación.

Luego de haber conformado una lista 29 jugadores, de los cuáles tres serán cortados, la ausencia del jugador de la Roma fue la gran sorpresa. Por primera vez en público, Scaloni se refirió al caso.

“Cuando dejás un jugador afuera y más en las condiciones que lo tuvimos que hacer, es siempre difícil. Le tenemos un cariño especial, pero siempre decimos que lo primero es el equipo y, dadas las circunstancias en las posiciones que teníamos algún inconveniente, tomamos la decisión de hacer esta lista. Con todo el dolor del mundo, sabemos todo lo que nos dio, y es la decisión que tomamos”

También le consultaron por Lionel Messi y su temporada en el Inter de Miami atrevesada por algunos lesiones, a la cuál de manera muy sobria respondió: “El Tata lo utilizó lo que él creyó oportuno. Lo bueno es que ha tenido continuidad, después de la lesión ha jugado, eso es importante, que sume minutos y rodaje. Lo vemos que está a pleno y mañana cuando se sume a la convocatoria hablaremos más”

La albiceleste tiene grandes nombres en todas las líneas, pero hay un puesto clave en el equipo que viene siendo disputado por dos jugadores con distintas características que están en un gran nivel: Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El gringo se refirió a esa sana disputa: “Julián ha jugado sus partidos en un equipo que fue protagonista siempre, y Lautaro ha sido el goleador de la Serie A, para nosotros eso es muy bueno. Veremos partido a partido, es lo que siempre hacemos, ver qué es lo mejor para el equipo”.