El año 2026 marcará una bisagra en la categoría reina del deporte motor. La Fórmula Uno volverá a modificar su reglamento técnico, motores y aerodinámico en persecución de su gran objetivo de equiparar rendimientos en los monoplazas. Cambios que ya han sido presentados el día de ayer Jueves y que en más de uno causó un impacto de nostalgia al ver el diseño de los posibles autos para dicho año. Entre tantos cambios, Liberty Media (Empresa que posee los derechos de la categoría) pareció haber escuchado las críticas sobre las dificultades de los autos actuales, sumado a la nueva incorporación de motoristas y modificaciones en la fórmula de combustible (100% renovable) que alimentara dichos motores.

“Esperamos una nueva generación de coches y unidades de potencia que tenga como objetivo ofrecerles a nuestros seguidores carreras más emocionantes. La nueva unidad de energía híbrida alimentada de manera sostenible presenta una gran oportunidad para la industria automotriz mundial: la caída del combustible tiene el potencial de ser utilizado por autos de todo el mundo para reducir drásticamente las emisiones”, comentó Stefano Domenicali, CEO de la F1.

