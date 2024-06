Restan días para que comience la actividad oficial de la que muchos pilotos catalogan como la carrera más importante del año. Las 24 horas de Le Mans se disputarán el fin de semana del 15 y 16 de junio y, además de ser la edición N°92, será la cuarta fecha del calendario del Mundial de Resistencia.

La Argentina supo tener representantes y ganadores en la mítica competencia, siendo el últimos de ellos José María López, múltiple campeón en el automovilismo argentino y pentacampeón mundial (3 veces en autos de turismo en 2014, 2015 y 2016, y en la resistencia en 2020 y 2021) de la mano de Citroën y Toyota, donde justamente con los nipones fue partícipe de la legendaria carrera en suelo francés

🚨 BREAKING NEWS 🚨@Mikeconway26 will not drive for the No.7 @TGR_WEC at the 2024 @24hoursoflemans after suffering injuries in a cycling accident.

He is replaced by @pechito37 who makes his return to the squad.

Wishing you a speedy recovery, Mike! 🙏#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/CunuUB1Co1

— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 7, 2024