En estos momentos, Estudiantes está visitando a Gremio de Porto Alegre por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en un duelo que quedó pendiente después de la postergación por las arrasadoras inundaciones que sufrieron en Brasil.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez no tiene nada en juego: salga como salga el partido de hoy, no tiene chances de clasificar ni siquiera a los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Ya sabe que quedará en el último puesto del Grupo C.

#CopaLibertadores 🏆| ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! El tricolor, que busca clasificar primero en el Grupo C, recibe al Pincha en Brasil ARBITRO: Esteban Ostojich (Uruguay)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

🏟️: Couto Pereira

📺: Fox Sports Formaciones confirmadas: 👇 pic.twitter.com/ahU3Y00ZcF — Nexogol (@nexogol) June 8, 2024

De todas maneras, aunque sea por el honor, el DT decidió poner un equipo habitualmente titular en cancha, y es así como Enzo Pérez consiguió una increíble marca personal.

Es que, con el juego de esta noche, el ex mediocampista de River llegó a los 100 encuentros disputados por Libertadores, y es el cuarto futbolista con más partidos jugados en la historia de la competición.

De esos 100, 59 los jugó con la camiseta del Millonario, y todos los restantes lo hizo defendiendo los colores del Pincha. Increíblemente, fue campeón con ambos: con Estudiantes en 2009 y con River en 2018.

Otra marca más con la que Enzo queda en la historia y sigue dejando huellas importantes dentro del continente, aunque, en esta ocasión, su participación con el conjunto de La Plata fue con el resultado esperado.