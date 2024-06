River dejó más que claro, una vez más, que la relación con Javier Mascherano no quedó de la mejor manera, a pesar de que el Jefecito se formó y debutó en la primera división con la camiseta del Millonario. La prueba fue este sábado 8 de junio, día en que el actual entrenador de la Selección Argentina Sub 23 y Sub 20 cumplió 40 años.

Resulta que la institución de Núñez ni se acordó de Masche en sus cuentas oficiales de redes sociales. Directamente no lo saludó, un gesto que sí tuvieron otros tres clubes por los que transitó el ex volante a lo largo de su carrera como futbolista. Tanto West Ham United como Liverpool y FC Barcelona, le dedicaron publicaciones alusivas a la jornada tan especial.

Hoy es el cumpleaños de Mascherano 🎂🥳#LaLigaHighlights pic.twitter.com/fUvYi6TEhH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 8, 2024

Encima, en su retorno a la Argentina, Javier Mascherano, en lugar de retirarse en River, algo que siempre estuvo latente durante su ciclo en el exterior, colgó los botines con la camiseta de Estudiantes de La Plata, situación que terminó por sepultar el vínculo entre las partes.

Al respecto, Mascherano explicó: “A River tuve la oportunidad de volver dos veces. Hablé con Enzo (Francescoli) en su momento cuando estaba en Barcelona y creí que no era el momento. Básicamente eso. No hay que buscarle tantas vueltas… Yo sentía que todavía estaba para poder seguir jugando en un nivel alto en Europa, en un club como el Barcelona y seguir ganando cosas. Por eso le dije que no”.