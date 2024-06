Jorge Sampaoli reapareció tras su fin de ciclo en el Flamengo de Brasil. En una entrevista que le concedió al prestigioso diario español Marca, habló de todo: su actualidad sin club, el Mundial de Rusia 2018 como entrenador y la Copa del Mundo que ganó Argentina cuatro años después.

La imagen que quedó de él para los argentinos y varios de los jugadores que fueron parte de Rusia 2018 no es para nada grata. Argentina tuvo una floja actuación en aquel mundial y estuvo al borde repetir lo del Mundial 2022: caer eliminado en fase de grupos.

Respecto al trato que mantenía con los jugadores y a las grietas que tenía aquella selección, Sampaoli habló del tema: “Aquello fue un proceso complicado. El equipo no estaba tan armado. Hicimos esfuerzos por armarlo, pero no sucedió. La gente creía que yo podía cambiar la realidad del fútbol argentino, y no pasaba por eso. No tuve tiempo suficiente y seguro que me equivoqué en algunas decisiones”.

🇦🇷🔚 Jorge Sampaoli, sobre su paso por la Selección Argentina y el traspié en el Mundial de Rusia, en entrevista con @marca: “Yo me hago cargo de lo mío. En toda mi carrera, siempre supe que no me podía hacer cargo de las alegrías y de las tristezas del público. Ni cuando… pic.twitter.com/yMn7Bnpqfq — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 12, 2024

Cuando le preguntaron si había algo de él que había quedado en la Selección Argentina campeona cuatro año más tarde con Lionel Scaloni, parte de su cuerpo técnico en Rusia 2018, se desligó totalmente: “No me puedo apoderar de ese mérito. Sólo quise ayudar a un exjugador que empezaba a participar de un proyecto y nada más. Él, en mi cuerpo técnico, participaba más que nada acercándose al jugador”. Y luego, agregó: “Fue todo muy rápido y supo consolidarse en una situación que era favorable”.

En su actualidad vive en Río de Janeiro desde que Flamengo lo echó como técnico tras perder la Copa de Brasil contra el Sao Paulo. Confesó que está abierto a dirigir en Sudamérica, en Europa o donde sea que exista un proyecto duradero.

Por último el nacido en Casilda, se refirió al vínculo que establecen las redes sociales y los jugadores: “Las redes han superado al fútbol. El futbolista ya no atiende al vestuario, le importa sólo lo que cuentan las redes sobre el vestuario. La lucha de egos es muy grande, pero no es cara a cara sino a través de las redes. Es algo inmanejable ya”.