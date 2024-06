El 29 de marzo de 2023 Boca Juniors comunicó la salida de Hugo Ibarra como entrenador del plantel. El principal apuntado por la dirigencia para reemplazarlo fue Gerardo Martino, pero tras algunas conversaciones con Juan Román Riquelme finalmente desistió de la posibilidad de asumir como director técnico en el Xeneize.

Poco más de un año después, el oriundo de Rosario tomó la palabra en diálogo con TyC Sports y se refirió sobre aquella oportunidad que rechazó. “Lo pensé mucho porque las charlas fueron interesantes, obviamente no profundizamos porque ellos necesitaban una respuesta rápida y yo traté de ser lo más rápido posible. Me costó no aceptar“.

Por el mismo camino, Martino profundizó: “Por el hecho de dirigir, por más que el recorrido sea muy extenso, siempre te dan las ganas hacerlo en un grande de Argentina como Boca. Siempre tiene su atractivo. Lo que pasa es que si a lo mejor te agarra con 20 años menos, analizás un poco menos los pros y los contras”.

Por último, concluyó: “También la situación personal, de dónde venía y cómo estaba, si estaba al 100 por ciento. No son lugares para trabajar al 99% porque demanda mucho en los partidos, en la semana, en el adentro, en el afuera y uno tiene que estar con mucha certeza desde todos lados”.

Algunos meses después de rechazar aquella oferta para trabajar en el fútbol local, apareció la chance de reencontrarse con Lionel Messi. Sus caminos volvieron a unirse, esta vez en el Inter Miami. Fue precisamente el 28 de junio del año pasado cuando el anuncio se hizo oficial. Hasta el momento lleva dirigidos 44 partidos, con 20 victorias, 13 empates y 11 derrotas.