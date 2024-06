Pensando en este mercado de pases de Boca Juniors, Juan Román Riquelme ya puede tachar de su lista de posibles refuerzos a una de las estrellas extranjeras: James Rodríguez.

El exquisito jugador colombiano le confió a los medios que no habló con el presidente Xeneize después del amistoso de la Selección de Colombia ante Bolivia: “No, no hablé con Riquelme”. El enganche descartó inmediatamente la posibilidad: “No es de mis posibilidades, no está en mi proyecto. Todavía falta mucho para eso”.

Consultado por otras alternativas, el jugador del São Paulo esquivó la pregunta de los periodistas y prefirió enfocarse en la Copa América de Estados Unidos 2024 que está pronta a iniciar: “Quiero jugar la copa, quiero vivir el día a día acá y después pensar”.

«NO ES PARTE DE MI PROYECTO, TODAVÍA FALTA MUCHO PARA ESO» James Rodríguez dejó en claro que NO habló con Boca ni Riquelme para un posible regreso al Fútbol Argentino. 📺 #ESPNenStarPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/nYfgkmDYhp — SportsCenter (@SC_ESPN) June 16, 2024

¿Dejó la puerta entreabierta? James se dio a conocer en las filas de Banfield y no descartó del todo un regreso al fútbol argentino. “Todavía no es parte de mi proyecto”, dijo textual el cafetero de 32 años.

Por lo pronto, Boca deberá seguir buscando alternativas en la posición de James Rodríguez. Riquelme está bien rumbeado apuntando a Norteamérica y negocia con Dallas por Alan Velasco y se ilusiona con sacar a Thiago Almada del Atlanta United.

Uno más potable y por quien ya negocian es Tomás Belmonte, ex Lanús y con actualidad en el Toluca de México.