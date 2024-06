Totalmente inesperado: Pep Guardiola ayudó al coach de Boston Celtics, Joe Mazzulla, a ganar el anillo número 18 de la franquicia en la NBA en las finales ante Mavericks. ¿Cuándo se aburra del fútbol se pasa al básquet?

Las declaraciones de Mazzulla se hicieron tendencia tras el final de la serie en el TD Garden. “Dallas tiene una de las defensas más inteligentes. Tuvimos que ser creativos para contrarrestarlos. Pep Guardiola me ayudó en las transiciones y en cómo mover a los chicos”, dijo el joven entrenador de 35 años.

El técnico del Manchester City estuvo presente en el primer partido de las NBA Finals en Massachussets. Pep se sentó en primera fila con un hoodie color negro de Boston.

«We’ve grown to have a great relationship… I like to think that we make each other better.»

– Joe Mazzulla on his relationship with Pep Guardiola pic.twitter.com/fjViOst05G

— NBA (@NBA) June 8, 2024