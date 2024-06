Gary Medel se convirtió en el primer refuerzo de Boca Juniors en este mercado de pases, que con 36 años regresa al Xeneize para vivir su segunda etapa en el club. En este contexto, dialogó con El Canal de Boca a tan solo días del paritdo contra Almirante Brown por la Copa Argentina, para el cual se encuentra convocado.

“Vengo a entregar lo mejor de mí. Mi primera etapa fue muy linda, de mucha experiencia. Gané bastante viniendo aquí. El fútbol argentino es extraordinario, muy competitivo y me llevé siempre lo mejor”, comenzó el chileno.

Luego continuó con una pequeña aclaración que Diego Martínez tendrá que tener en cuenta: “A mí me gusta competir. Me gusta jugar. No me gusta estar en el banco. En mi carrera he tenido siempre la posibilidad de jugar de titular. Entonces lo que más me motivo es venir a Boca”.

“Sabemos el club gigante que es esto y tuvimos la primera conversación y se llegó a un acuerdo de inmediato”, “Siempre seguí a Boca. Lo que ocurría en los partidos y campeonatos. Siempre estuve muy atento y seguí en contacto con la gente de acá”, aseguró, y mostró ilusión de cara a futuro.