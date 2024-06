Lionel Messi dio varias entrevistas en las últimas semanas, y en cada una de ellas dejó tela para cortar. En esta oportunidad, en diálogo con Marcelo Tinelli, habló acerca de cómo se prepara la Selección Argentina: “El hecho de ganar te hace vivir diferente y que el grupo disfrute más las cosas”, aseguró.

Por la misma vía, expresó: “A este grupo no le va a cambiar ganar otra Copa América o no, porque va a dejar todo en cada partido. Muchas veces depende mucho del resultado, pero hoy cambió y este grupo después de todo lo que consiguió no se relaja”.

El astro argentino también hizo hincapié en las posibilidades de conquistar el título. “Argentina es siempre favorita, nosotros ya somos así y damos por hecho las cosas, por eso nos dimos tantos golpes. Hoy sí somos los mejores porque salimos campeones del mundo, pero la Copa América va a ser difícil”.

Por último, Messi consideró que la Albiceleste tendrá un gran competidor: “Si bien Neymar no está, que es un jugador importantísimo para ellos, Brasil es como Argentina y tiene un equipo muy competitivo. Es candidata y va a querer ganar la Copa América”.