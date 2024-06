Sexta ronda del campeonato de la Fórmula 2, la antesala al pináculo del motorsport, en la cual nuestro representante, Franco Colapinto, disputó la clasificación en el circuito de Barcelona, España, en la que obtuvo su mejor resultado del año.

Después de hacer un muy bien trabajo en los entrenamientos libres, el piloto de Pilar volvió a realizar una sobresaliente labor al mando del monoplaza del equipo MP Motorsport que lo dejo a nada de la Pole Position, que quedó en manos del estonio Paul Aron, seguido de Jack Crowford y tercero Colapinto. ¿Lo más llamativo? Entre el poleman y Franco hay solamente 0.006s de diferencia.

El argentino habló con los medios una vez culminada la prueba de clasificación: “Estaba para hacer la Pole. Estoy muy caliente, en el último sector los neumáticos estaban sobrecalentados (…) En la última vuelta hice una buena curva 10, salí patinando y cuando hice la 12 no tenía grip y perdí tiempo. Por 7 milésimas la concha de su madre, no se cuanto es, es pasar el cambio un poco después… perdí la Pole por eso, estoy muy caliente, creo que voy a estar contento en un rato, pero ahora estoy enojado conmigo mismo, tendría que haber hecho la Pole” Sentenció Colapinto

Lo que sigue ahora, es poder capitalizar buenos resultados para seguir escalando posiciones en el campeonato, en busca también de recomponerse después de un mal inicio de torneo para el argentino. En la Sprint (que se disputa el sábado a las 09:15) largará 8°, por el sistema de grilla invertida para los diez primeros.

El domingo nos aguarda el plato principal que será la carrera final, a partir de las 06:35, donde Colapinto buscará un nuevo triunfo en la Fórmula 2.

Toda la acción de la categoría antesala se puede ver a través de la pantalla de Star Plus.

The results of an incredibly close Qualifying session in Barcelona 👇 pic.twitter.com/0mio5fIzy7

— Formula 2 (@Formula2) June 21, 2024