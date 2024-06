De ganar la Champions League a ganar millones en Arabia Saudita: Nacho Fernández deja el Real Madrid en este mercado de pases después de más de 20 años en el club.

La noticia de Fabrizio Romano, especialista en transferencias, informa que el defensor central de 34 años se unirá a Al-Qadsiah, equipo recién ascendido a la Saudí Pro League que dirige el ex madridista Michel.

El contrato del español con su nuevo club será de dos años y cobrará 10 millones de dólares limpios por temporada. El jugador ya pasó la revisión médica y solo resta el anuncio oficial.

