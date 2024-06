Decima ronda del campeonato mundial de Fórmula 1. Gran Premio de España. Lando Norris consiguió algo de principio era inimaginable en una sesión de clasificación: vencer a Max Verstappen. Eso sí, por apenas dos centésimas, pero al fin y al cabo lo derrotó. Mañana será otra la historia cuando tenga que defenderse de sus ataques antes de llegar a la primera curva.

El británico le quitó el mejor crono (1:11.383) al campeón y le da a McLaren un respiro en el medio de un día que comenzó difícil tras sufrir un principio de incendio en la zona de hospitalidad, en el paddock de la categoría.

IT’S NORRIS ON POLE IN BARCELONA!! 🇪🇸

A STUNNING final lap from the McLaren driver and he takes top spot in a thrilling qualifying session!!! #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/xQnL29L07K

— Formula 1 (@F1) June 22, 2024