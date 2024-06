En la previa del duelo entre Argentina y Chile por Copa América, Claudio Borghi fue entrevistado por TyC Sports. El entrenador con pasado en la Selección de Chile dio su visión sobre el inminente encuentro, aunque se transformó en noticia por otro tema.

Precisamente, Borghi fue consultado sobre su experiencia con las Sociedad Anónima Deportivas durante su estadía en Chile. “Las SAD son lamentables”, aseguró sin titubeos, el ex director técnico de Colo Colo y Boca Juniors, entre otros.

En la misma entrevista, el hombre de 59 años profundizó acerca de su postura. “Acá en Chile no hay Reservas y obligan a poner un Sub21 por equipo. Clubes que no los tienen y deben traer uno”, reveló. Por último, concluyó: “La actualidad en este fútbol es por la falta de trabajo”.

Lo cierto es que Borghi mantiene su postura desde varios años atrás. Incluso en otra oportunidad, expresó: “Una vez un dueño me dijo: ‘¿Para qué voy a invertir en un chico de 12 años si yo solo quiero estar dos o tres años en el club?’. Ellos quieren hacer negocios pero lo que no entienden es que no compran un club, compran una historia, un sentimiento y una pasión”.