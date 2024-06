Eduardo Belliboni compareció ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, este martes, en la etapa final de las indagatorias en la causa que investiga al Polo Obrero por presunta defraudación al Estado. Durante su declaración inicial, el líder piquetero negó enfáticamente haber participado en extorsiones a beneficiarios de planes sociales o haber desviado fondos.

Respecto a las acusaciones sobre las facturas falsas, Belliboni señaló que la responsabilidad de verificar la legitimidad de las empresas como Coxtex recae en la AFIP. Asimismo, afirmó que la mayoría de los $81 millones de los convenios del programa Potenciar Trabajo han sido rendidos adecuadamente: “Se rindió casi la totalidad y lo que falta rendir está justificado, porque es para pagar sueldos de obras que se están realizando”.

“Presenté tres carpetas con pruebas, de parte de nuestra defensa, para mostrar que no tuvimos jamás ningún tipo de denuncia de extorsión, y rechazamos con pruebas que haya habido defraudación al Estado”, insistió tras su presentación en Comodoro Py.

“Hablamos sobre las facturas, la AFIP nos dijo en 2002 que Coxtex era una empresa legal, tengo lo que le compramos, en todo caso el problema lo tiene la AFIP, que no controló bien a esa empresa. A los titulares de Coxtex no los conozco, si tenía titulares truchos lo tendría que haber determinado la AFIP, yo no soy la AFIP”.

Fuente: Nexofin