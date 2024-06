La Eurocopa 2024 atraviesa su etapa decisiva en la fase de grupos, con cruces decisivos. En este sentido, fue Facundo Tello quien se encargó de arbitrar el partido entre Escocia y Hungría, que finalizó 1-0 a favor de los húngaros, por el Grupo A de la competición europea.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador escocés Steve Clarke estalló contra el juez argentino debido a un posible penal que no cobró en el segundo tiempo, con el marcador 0-0. Finalmente, el gol de Hungría sobre el cierre significó la temprana eliminación de Escocia en el certamen.

En conferencia de prensa, Clarke expresó: “El punto más importante del juego es el penal. ¿Por qué no se da? Necesito una respuesta. Necesito saber por qué no se cobró el tiro penal“. Luego, añadió: “No entiendo cómo el VAR puede ver eso y decir que no es un penal… Tengo palabras para ello, pero me gusta evitar las multas y conservar mi dinero”.

Como si fuera poco, en un ambiente caldeado, el director técnico escocés cuestionó la presencia de Tello en la Eurocopa. “¿Cuál es el punto? Es de Argentina. ¿Por qué no es un árbitro europeo? No entiendo por qué está aquí y no en su país arbitrando un partido. Es una competencia europea y debería haber un árbitro europeo. Es sólo mi opinión”, remarcó el entrenador.