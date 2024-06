Tras la agónica victoria por la mínima frente a Chile en la segunda jornada de la Copa América, los protagonistas dialogaron con la prensa y entre ellos estuvo Enzo Fernández, quien cuenta con la edad reglamentaria para participar de los Juegos Olímpicos de París este año.

Sin embargo, el mediocampista fue consultado sobre esta posibilidad y no dejó dudas al respecto. “Hice todo lo posible. Estaba Mauricio Pochettino en Chelsea antes, me había dado el OK. Después, hubo cambio de entrenador y el club cambió la postura. Intenté, seguí hablando, hice todo lo posible para estar, pero no se pudo”, sentenció el ex futbolista de River Plate.

Por la misma vía, el joven de 23 años expresó: “Le pido disculpas a Javier Mascherano. Yo quería estar. No se dio. Ojalá en otro momento se me dé la oportunidad”. No quedan dudas de que para el entrenador de la Albiceleste juvenil es una baja sensible de cara al armado de la lista.

Asimismo, Enzo Fernández se encuentra volviendo poco a poco a su mejor nivel, tras operarse de la hernia inguinal el pasado 25 de abril. “Estuve con inyecciones para poder seguir jugando en Chelsea hasta que tomé la decisión de operarme. Estaba incómodo, no podía correr”, reveló.

Por último, el volante con presente en la Premier League también hizo referencia al trato que recibió desde la institución inglesa. “Faltaban 8 fechas para que terminara el torneo y ya me quería operar. Chelsea no quería porque nos estábamos jugando puestos de Copa”, concluyó.