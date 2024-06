Sorpresa en la concentración de Inglaterra en Alemania por la ausencia de un jugador: Phil Foden, extremo del Manchester City, abandonó el búnker de su selección en la Eurocopa 2024 por motivos personales.

En un escueto comunicado oficial, la Asociación de Fútbol (FA) dijo que Foden necesitaba irse a casa debido a un “asunto familiar urgente” y sin dar mayores informaciones. The Three Lions ha sido criticado en La Isla a pesar de haberse clasificado primera en su grupo porque futbolísticamente no convence.

Sin embargo, la BBC reveló más detalles horas más tardes y confirmó que Foden voló al Reino Unido por el parto de su pareja. “Ha regresado al Reino Unido para el nacimiento de su tercer hijo”, confirmó el medio inglés.

Foden, de apenas 24 años, se convirtió en padre de su tercer hijo. El mayor, Ronnie, ya tiene cinco años, y su hija True apenas tiene dos. Se espera que el atacante Ciudadano, titular en los tres partidos de la Euro hasta ahora, se reincorpore al plantel de Inglaterra en Alemania el domingo.

¿Cuándo juega Inglaterra? La Eurocopa se tomará dos días de descanso este jueves y viernes y volverá el sábado. El mismo domingo los ingleses enfrentarán a Eslovaquia en Gelsenkirchen desde las 13.00 horas (Argentina).