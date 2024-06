El triunfo de la Selección Argentina 1-0 ante Chile por Copa América dejó varias polémicas, entre ellas un pisotón de Rodrigo De Paul a Gabriel Suazo. Una vez finalizado el partido, fue Gabriela Rojas, esposa del futbolista chileno, quien explotó en redes sociales y apuntó contra el mediocampista argentino.

Primero, la mujer posteó una historia con la siguiente frase: “Una vergüenza. Y para qué decir ese tal número 7…”, en referencia al dorsal que utiliza De Paul. Minutos más tarde, publicó: “Las tarjetas para el equipo rival no estaban permitidas parece”.

Por último, la pareja de Suazo criticó de forma directa al volante del Atlético Madrid: “Eres realmente un sucio. Pudiste haberlo lesionado y ni las disculpas pediste. ¡Mala leche!”, en relación al pisotón involuntario que le propinó De Paul.

Puso en riesgo el físico del adversario… no importa si fue sin intención… es “juego brusco y grave”… debió ser expulsión directa. pic.twitter.com/uIKOONuqQK — Javier Castrilli (@castrillijavier) June 26, 2024

De Paul, una pieza clave del equipo

Lo cierto es que Rodrigo De Paul es considerado uno de los futbolistas claves para el director técnico Lionel Scaloni. El mediocampista alcanzó frente a Chile los 66 partidos en el ciclo del actual entrenador, siendo el jugador con más encuentros disputados durante esta etapa.

Una vez finalizado el partido en New Jersey, Rodrigo de Paul expresó: “Los rivales están cambiando cuando juegan con nosotros últimamente. Se cierran mucho. Necesitás 1 o 2 toques más. No podemos jugar al ritmo que queremos. Yo tampoco estuve del todo fino, pero no negocio las ganas, el correr y el dejar todo por el compañero”.