Desde su casa en la provincia de Corrientes, María Noguera, la madre de Loan, pidió que Lionel Messi interceda en el caso y que grabe un video dirigido a los secuestradores.

“Le decía que los periodistas le hablen a Messi, que es tan popular, para que él pida que le larguen a Loan. Que ya estamos sufriendo mucho, muchos días. No sé dónde está, pero algún lado está. Pero si a él le están teniendo encerrado, pobrecito, va a estar sufriendo”, dijo Noguera en diálogo con La Nación.

“Él no suele estar encerrado. A él no le gusta estar encerrado, a él le gusta más estar afuera. Cuando se larga la lluvia, él se siente muy aburrido porque no puede salir afuera. Él va a estar ahí, él no se va a olvidar de sus hermanos, no se va a olvidar de César, de Cristian. Él ya está diciendo, de mamá, papá. Bueno, ojalá que vuelva“, añadió.

Fuente: Nexofin