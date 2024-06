En medio de la Copa América de Estados Unidos 2024, uno de los pilares de la Selección Argentina recibió una oferta “que no se puede rechazar”, aseguraron desde Italia. La propuesta no pude ser de otro lado que de Arabia Saudita.

Corriere dello Sport asegura que tanto Paulo Dybala como Leandro Paredes tienen ofrecimientos del fútbol árabe. El cordobés, que también es seguido por el Manchester United de la Premier League, la rechazó para seguir en la élite, pero el mediocampista lo pensará.

La prioridad de Paredes en este momento es el conjunto nacional y la defensa del título; sin embargo, la analizará para que la Roma tenga margen de maniobra con su decisión.

Los montos de los árabes aún no se filtraron, pero el periodista Jacopo Aliprandi apuntó: “Estas son las propuestas clásicas que no se pueden rechazar. Esas que pasan una vez en la vida y que a los 29 años merecen la pena tener en cuenta”.

El medio italiano también se acordó de la “promesa” de Paredes de volver a Boca en un futuro y se preguntó qué debe hacer el campeón del mundo: “¿Quedarse un año más en la Roma y luego regresar a Boca libre, o pasar un par de años en Arabia antes de terminar su carrera en la Bombonera? Un verdadero dilema, un nudo que probablemente se resolverá en los próximos días, también para darle a la Roma la oportunidad de encontrarle un sustituto”.

La palabra de Leo Paredes

Antes de la Copa América, el volante central aclaró sus intenciones futuras con el Xeneize y su relación con el presidente Juan Román Riquelme: “Estoy muy bien, todavía tengo 29 años, tengo contrato con mi club. Vivo mi carrera día a día. No le prometí nada a Román, él fue muy claro conmigo, yo también. Ni yo voy a empujar para ir, ni él me va a llamar para volver. Sabemos que el fútbol es así, vamos viendo cómo se van dando las cosas y, cuando se tenga que dar, se dará. No tengo dudas de que se dará. Mis ganas siempre son de querer volver”.