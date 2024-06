La Eurocopa 2024 brindó una particular definición en el Grupo E ya que sus 4 integrantes finalizaron la tercera jornada con la misma cantidad de puntos: 4 precisamente. De esta forma, los clasificados se definieron por diferencia de gol, con Rumania primero, Bélgica segundo, Eslovaquia tercero y Ucrania último.

En la tercera fecha Eslovenia comenzó 1-0 arriba contra Rumania gracias al gol de Ondrej Duda. No obstante, los rumanos reaccionaron pocos minutos más tarde e igualaron el marcador, tras un penal ejecutado por Răzvan Marin, por lo que el encuentro finalizó 1-1. En el otro cotejo del Grupo E, Ucrania y Bélgica empataron 0-0.

