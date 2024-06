Desde siempre, el Draft de la NBA es el lugar donde se dan a conocer por primera vez las estrellas del futuro de la mejor liga de básquet del mundo. Y ayer miércoles por la noche se llevó a cabo la edición 2024.

Por segundo año consecutivo un francés es escogido primero. El anterior fue Victor Wembanyama y en esta oportunidad Zaccharie Risacher fue elegido por Atlanta Hawks.

Zaccharie, joven de 19 años y 2.08 metros, nació en Málaga durante la etapa como basquetbolista de su padre Stéphane Risacher en Unicaja. En su última temporada el alero jugó en el JL Bourg Basket francés.

The phone call when Zacch became a Hawk 🥹 pic.twitter.com/xm0hqbWv6R

