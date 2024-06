Solo 8 días de vacaciones tuvo el plantel xeneize tras lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina en lo que fue su victoria frente a Almirante Brown. Los futbolistas comandados por Diego Martínez fueron citados el viernes por la mañana para comenzar la pretemporada de lo que será el segundo semestre del año en Boca Predio. Y justamente para el DT, mientras aguarda por la llegada de Valentin Gomez, inicia esta parte del año con una buena noticia: Ayer, jueves, el club recibió el transfer de Gary Medel y ya está habilitado por la AFA para poder competir e iniciar su segundo ciclo en el club de La Ribera.

🚨Informa @emilianoraddi que #Boca ya tiene en su poder la DOCUMENTACIÓN DEL TRANSFER de GARY MEDEL. ✅Está HABILITADO para jugar los 16vos de #Sudamericana y el Torneo. 🔎El pase NUNCA estuvo en riesgo. Si Vasco no enviaba los papeles, el jugador podía recurrir a FIFA. pic.twitter.com/V6koVpT5kg — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) June 27, 2024

Así mismo, el volante chileno también podrá disputar los 16vos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, algo de suma importancia en las aspiraciones de Boca por avanzar de fase en el torneo continental, ya que, recordamos, el mediocampo titular de boca estará ausente (Cristian Medina, Ezequiel Fernandez y Kevin Zenon irán a los Juegos Olímpicos París 2024 y Guillermo Fernandez se encuentra suspendido por acumulacion de tarjetas amarillas).

Medel, que se había ilusionado con hacer su debut en el certamen federal se tuvo que quedar con las ganas, incluso había salido a hacer los movimientos precompetitivos con la ilusión de que su ex club, el Vasco Da Gama, enviará el papeleo del transfer sobre la hora, pero eso no sucedió lo miró desde un palco del estadio Malvinas Argentinas. Ahora, con el trámite resuelto, es casi un hecho que el Chileno será de la partida inicial frente al conjunto ecuatoriano por los 16vos de final de la Sudamericana.

La competitividad del volante no es una novedad en el mundo Boca, así se muestra y se caracteriza Gary Medel y lo dejó plasmado en una entrevista para el Canal de Boca, medio de comunicación oficial del club azul y oro: “A mí me gusta competir, me gusta jugar, no me gusta estar en el banco. Estoy a disposición. Puedo jugar en cualquier lugar, si el entrenador lo desea” sostuvo Medel.

LA NOTA COMPLETA DE MEDEL EN EL CANAL DE BOCA: