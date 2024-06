Se confirmó lo peor para el técnico Sub-23 Javier Mascherano: Emiliano Martínez no logró el permiso de su club, el Aston Villa de Inglaterra, y no irá a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El Dibu había declarado que iba a hacer todo lo posible para representar al conjunto nacional, pero finalmente no convenció al club de Birmingham. El arquero ya se lo comunicó a su entorno, según Infobae.

La cita olímpica en la capital francesa comenzará el viernes 26 de julio.

Martínez se suma a la lista de bajas junto a Enzo Fernández, quien sí tenía luz verde desde su club. “Hice todo lo posible. Estaba Mauricio Pochettino en Chelsea antes, me había dado el OK. Después, hubo cambio de entrenador y el club cambió la postura. Intenté, seguí hablando, hice todo lo posible para estar, pero no se pudo. Le pido disculpas a Javier Mascherano. Yo quería estar”.

¿Quién reemplaza al Dibu?

Existe la posibilidad que a Emiliano Martínez lo sustituya otro campeón del mundo, ya que el seleccionado argentino aún tiene la tercera plaza de mayores disponible.

El apuntado en el arco es Gerónimo Rulli (32 años), actual jugador del Ajax.

Los otros dos cupos para los futbolistas mayores de 23 años serán utilizadas por Nicolás Otamendi (SL Benfica) y Julián Álvarez (Manchester City).