El legado sigue vivo: Bronny James fue seleccionado en el Draft de la NBA con el Pick 55° por Los Ángeles Lakers, y compartirá equipo con su papá LeBron James, en un hecho histórico y memorable.

Finalmente llegó el día luego de meses de pura expeculación, por primera vez en toda la historia de la NBA un dúo entre padre e hijo serán parte de una franquicia: LeBron y Bronny James.

LeBron James and Bronny James become the first father and son duo to be in the NBA at the same time.

Now they are teammates on the Lakers! pic.twitter.com/dITQ4WQ9RA

— NBA (@NBA) June 27, 2024