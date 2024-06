Si hay una palabra que define al mercado de pases en San Lorenzo es agitado. Son muchos los nombres que sonaron para reforzar y se suma la novela por la venta de Adam Bareiro y de Agustín Giay, y justamente el juvenil de 20 años fue presentado en su nuevo club. Palmeiras de Brasil

Seja bem-vindo, hermano! ✅ Contrato assinado até junho de 2029!#AvantiPalestra pic.twitter.com/Bpjt2RKPvI — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 28, 2024

“Fui feliz, disfruté mucho estar en San Lorenzo. Cuesta irme porque llegué de muy chico, pero contento por dar un gran paso en mi carrera. Uno siempre quiere ganar donde está. Yo llegué al club y mi sueño era jugar en Primera y lo cumplí, ahora quería ganar un título y me quedó la espina. Ojalá en algún momento se pueda volver para ganarlo”, contó a los medios antes de arribar su vuelo rumbo al país paulista.

Mucho tiene que ver los enfrentamientos por Copa Libertadores entre el Ciclón y el Verdao, de hecho, el DT, Abel Ferreira, quedó absolutamente fascinado con el defensor y de ahí que lo marcó como uno de sus refuerzos a traer. Giay confirmó que: “Con Abel Ferreira venía hablando mucho, él me llamaba y me decía que me quería en el equipo y que me quiere tener. Es una motivación linda que el técnico te llame y te diga que te quiere tener, fue algo muy importante para la decisión final”.

Agustín Giay, categoría 2004, jugó un total de 88 partidos con la camiseta azulgrana desde su debut en abril de 2022. Toda una vida en el club al cual llegó cuando apenas tenía 12 años y así lo hizo saber en su mensaje de despedida en redes: “Agradecerle al hincha de San Lorenzo por el apoyo de siempre, me bancaron siempre y de eso voy a estar agradecido de por vida”.

Palmeiras desembolsó US$ 7.500.000 por el 75% del pase por un pibe de apenas 20 años y con mucha proyección de futuro, algo que los hincha de San Lorenzo saben. De esta manera el juvenil se transformó en una de las mejores ventas del club de Boedo y que de hecho, con el dinero recibido aprovechará para levantar las inhibiciones que tiene con el objetivo de poder incorporar de cara al segundo semestre del año, que será muy duro, sobre todo teniendo que enfrentar a Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sobre el cuadro brasileño, Giay comentó: “Sé que Palmeiras es un club muy grande, sabemos todos que viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años peleando todos los torneos, Copa Brasil, Libertadores y demás, pelea todas las competencias y eso también te motiva a estar ahí”.