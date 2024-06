Argentina cierra su participación en la fase de grupos de la Copa América enfrentando a Perú, una selección que buscará desesperadamente los 3 puntos para no quedar eliminada, mientras que por el lado de la Scaloneta, ya clasificada, con un empate se asegura el primer lugar del grupo A.

La novedad para este partido pasa por dos frentes. Ninguno es más importante que el otro y ambas son bajas de peso para la selección Argentina.

La primera: El DT Lionel Scaloni no dirigirá a la selección debido a una sanción impuesta por la CONMEBOL por salir tarde a los segundos tiempos frente a Canadá y Chile. De esta manera el de Pujato no podrá estar sentado en el banco de los suplentes, deberá ver el partido desde las gradas y entre Walter Samuel y Pablo Aimar deberán llevar el rumbo de la Argentina frente a Perú.

La segunda: Lionel Messi no será de la partida ante el seleccionado peruano debido a que frente a Chile arrastró una molestia en su aductor derecho y que el capitán pudo sobrellevar hasta el final del partido pero que en los días anteriores dijo basta y de esta manera queda fuera de la alineación inicial para la fecha 3 de la fase de grupos del certamen continental. El 10 tendrá descanso mientras realiza trabajos de kinesiología, esperando volver al 11 inicial en el duelo de cuartos de final.

🚨 Lionel Messi will not play in next match vs Peru due to right leg injury 🇦🇷 pic.twitter.com/OZS3ny5Hvk

— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 28, 2024