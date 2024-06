Los hinchas de Boca no entendían el por qué de la decisión. En la llegada de Diego Martínez como nuevo técnico del primer equipo, Fernando Gayoso dejó su histórico lugar de entrenador de arqueros del plantel profesional y fue reubicado en otra área del club.

Las controversias se fundaban porque el entrenador 53 años había sido clave para los últimos arqueros de Boca, y principalmente a la hora de la tanda los penales, con Estaban Andrada, Agustín Rossi y Sergio Romero.

Gayoso explicó que esta enfermedad (Esclerosis Lateral Amiotrófica) que atraviesa desde hace un tiempo lo alejó por completo del trabajo de campo que realizaba, primero en el plantel profesional y luego en la reserva de Mariano Herrón. Pese a esto, la directiva del Xeneize lo reubicó en nuevo rol.

“Hace un tiempito me tuve que hacer unos estudios y me salió que estoy transitando una enfermedad, que hoy por hoy no me deja estar en campo porque la verdad que no me siento como para estar en campo”, señaló Gayoso en una nota que realizaron en el canal de streaming Rembo.

Pese a no poder ponerse los pantalones largos y los guantes para entrenar día a día con los arqueros, el ayudante comunicó que desde la institución le asignaron un nuevo lugar que le permite de todas maneras seguir estando muy de cerca de los arqueros.

