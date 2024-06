La primera advertencia ya está en el nombre del circuito: Red Bull Ring. Tierra del equipo austriaco. Actuales campeones y dominadores de la categoría reina y que en los hombros, manos y pie derecho de Max Verstappen reposan los títulos conseguidos en los últimos 3 años. Una vez más el neerlandés nos demostró que no hay forma de competirle. ¿Lo de las últimas carreras fue un espejismo? ¿un oasis?. McLaren lo corre de cerca, pero no lo suficiente y un paso más atrás están Mercedes y Ferrari.

Todo el sábado fue para el león. Primero con la Carrera Sprint, y luego con la clasificación para la carrera final. Victoria y Pole Position para Max Emilian Verstappen.

No era necesario esperar hasta la Q3, la instancia decisiva de la qualy para saber que el rendimiento del Red Bull es sobresaliente, y si a eso le sumamos a un piloto de calibre mundial como Mad Max entonces la mesa está servida. Casi medio segundo le saco a su mas próximo perseguidor en la vuelta final. Realmente arrollador.

“Sin importar lo bien que lo hiciéramos, Max fue inalcanzable. Cuando ves el ritmo de hoy, te das cuenta de que vamos a tener que darlo todo y algo más para competir”, declaró Lando Norris, el segundo clasificado y que compartirá la primera fila junto al holandés. George Russell y Carlos Sainz salvaron las papas en sus respectivas escuderías siendo 3ro y 4to respectivamente.

Verstappen and Norris share the front row again ⚔️

We’re all set for a sizzling Sunday in Spielberg 🔥#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Ps9JNmCHYx

— Formula 1 (@F1) June 29, 2024