Lanús ya tiene su primer refuerzo y es nada más ni nada menos que la vuelta de Carlos Izquierdoz a La Fortaleza. Ya fue presentado en conferencia de prensa y será su segundo ciclo en el club que lo formó y lo vio nacer como futbolista profesional.

En la presentación junto a periodistas y autoridades del Granate, el Cali mostró su felicidad por volver al club y afirmó que estará a disposición del técnico para el cruce por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Además, puede que no venga solo, si no que esté por caer, junto con el y de la mano de el, un refuerzo totalmente inesperado y de jerarquía para el club del sur.

“Tenía en la mente volver al club, la verdad que tenía muchas ganas. Fue muy fácil porque había buenas intenciones de las dos partes, fue nada más que ponerse de acuerdo y yo feliz de estar acá”, contó el defensor en el arranque de la conferencia.

“Tenía en mente volver al club, veníamos en contacto de temporadas anteriores. Estoy feliz de estar acá, es una alegría inmensa. Tengo muchos sentimientos por este club. Ojalá podamos tener un cierre de año espectacular”. ✍️ Cali Izquierdoz 🇱🇻❤️ pic.twitter.com/XnAtXXlscy — Club Lanús (@clublanus) June 28, 2024

“Quería los últimos años de mi carrera jugarlos acá. Llegué con 16 años. Viví acá, este club me formó, lo que soy hoy en día es gracias a todo lo que fui pasando en el club, entonces tenía esas ganas de venir a tratar de aportar toda la experiencia que había tenido durante estos años. De la primer reunión hasta ahora yo ya estaba planificando mi vida para vivir a Buenos Aires” continuó declarando el ex Boca, que llega proveniente del Sporting Gijón a sus 35 años.

“Este es el Club que me formó. Lo que soy hoy en día es gracias a Lanús. Tuve otros ofrecimientos pero terminó pesando más las ganas de venir a mi casa”. ✍️ Cali Izquierdoz 🇱🇻❤️ pic.twitter.com/MPWIjS1Tzk — Club Lanús (@clublanus) June 28, 2024

Izquierdoz reveló que tuvo otras ofertas para seguir jugando en el exterior, pero el peso de volver al pais y su hogar fueron mas fuertes: “Sí hubo equipos que me han hecho ofrecimientos muy buenos, que la verdad que se interesaron, que me propusieron cosas muy buenas, pero terminó pesando más las ganas de venir a mi casa, como así lo llamamos. Porque futbolísticamente es mi casa. Me educaron, me formaron, entonces quiero terminar de redondear todo lo bueno que hice en mi carrera acá en Lanús, aportando todo lo que pueda de mi parte “.

El próximo gran compromiso del Granate serán los octavos de final por la Copa Sudamericana, en donde espera por Liga de Quito o Always Ready, el Cali Izquierdoz se mostró cauto a la hora de hablar de la competición: “Sabemos que no es fácil, hay grandes rivales. Hay que ir tranquilo, esperar primero a que se decida quién va a ser el rival, pero pondremos todo para intentar hacer una gran Copa”

Otro regreso que ilusiona a los hinchas granates es la vuelta de Eduardo Salvio, con quien tiene una gran relación con el Cali y con quien ya han sido compañeros en Boca.

VUELVE TOTO 🇱🇻 Según informó @nico_latini, hay acuerdo de palabra entre Lanús y Eduardo Salvio para el regreso del futbolista. ▶️ Faltan los estudios médicos y firma por 2 años pic.twitter.com/MuV5sBYN2R — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 28, 2024

Izquierdoz confesó que mantuvo conversaciones con el atacante de los Pumas de México para convencerlo de volver a Lanús: “Hablé con Toto para meterle presión. Le comentaba ayer a la dirigencia, que de los jugadores con los que compartí, probablemente sea de los mejores. No solamente por su calidad a la hora de jugar, sino por conocimiento de lo que es el fútbol, cómo se mueve, cómo entiende los partidos, aparte de que es el tipo más profesional que conozco”.